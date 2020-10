Bagmandspolitiet slår til mod pirat-tv på Fyn

Ni adresser i Odense og omegn er onsdag morgen blevet ransaget af SØIK og Fyns Politi i en aktion mod brugere af pirat-tv.

Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der med assistance fra Fyns Politi har gennemført aktionen. I forbindelse med ransagningerne blev der beslaglagt udstyr, der gør det muligt at se tv uden den betaling til den retmæssige udbyder.

Det oplyser Michael Lichtenstein, der er vicepolitiinspektør hos SØIK.

- Pirat-tv er det samme som at stjæle. Det betyder tabte penge for dem, der producerer og distribuerer programmer og betyder i sidste ende færre penge til fx skuespillere, instruktører og andre i branchen. Brugerne af pirat-tv kan se frem til en bøde og et erstatningskrav, siger Michael Lichtenstein.

Sagen blev anmeldt af Nordic Content Protection på vegne af Canal Digital.

Det er SØIK’s særlige IPR-gruppe (Intellectual Property Rights), der har stået for efterforskningen samt forberedelsen og udførelsen af dagens aktion.

Ifølge Rettighedsalliancen er Danmark et af de EU-lande, der har det højeste antal brugere af ulovlig pirat-tv. Ifølge Rettighedsalliancen viser undersøgelser, at det ulovlige forbrug har været stigende de senere år, ligesom det estimeres, at op mod 250.000 danskere i 2018 benyttede sig af ulovligt pirat-tv.

Hos en 49-årig mand fra Højby fandt politiet udover udstyret til pirat-tv ligeledes et mindre skunk-laboratorium med 189 hamp-planter. Den del af sagen færdigbehandles af Fyns Politi.