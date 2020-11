Bandeleder blev skudt i maven: Derfor optræder han med rød laserprik i gangsterrap-video

En 31-årig mand fra Vollsmose, som blev skudt i maven under et bandeopgør i juni i år, medvirker i den omdiskuterede musikvideo ”Sort på Sort” med en rød laserprik på netop den øvre del af maveregionen.

Men det er ifølge musikvideoens instruktør, Mike Spooner ikke en kalkuleret henvisning til bandeopgøret i sommer. Der er i stedet tale om en tilfældighed.

Læs også Kilder bekræfter: Topfigur i Vollsmosebande med i gangsterrap

- Den helt banale, tekniske forklaring er, at når man optager en film, har man en kameraassistent, som har et redskab. Det er en laserpen, som måler afstanden fra det, man filmer til kameraet, forklarer Mike Spooner.

Erstatter målebånd og "ser fedt ud"

Den røde laserprik på manden, der blev såret under et bandeopgør, er ifølge instruktøren derfor en teknisk hjælp under optagelser i et mørkt lokale.

- I gamle dage brugte man et lille målebånd, så det er bare et nymodens redskab. Vi har selvfølgelig efterfølgende set det. Det er jo normalt noget, man ville klippe uden om, men vi synes, det så fedt ud, siger Mike Spooner.

Han forklarer, at man valgte at beholde det, fordi det giver associationer til både actionfilm og andre hiphop-videoer.

Læs også Musikvideo fra Vollsmose: Rapper ændrede selv teksten to dage før udgivelse

- Man har set, at SWAT-teams kommer ind og peger på en eller anden med nogle lasersigter. Det er en del af hiphoppens koventioner, og derfor har vi beholdt det.

- Det er ikke nogen skjult betydning overhovedet.

Men det har det vel så lidt alligevel, hvis du siger, den henviser til SWAT-teams, der kommer med pistoler og lasersigte?

- Ja, ja. Men igen - det er hiphoppens konventioner. Det er os mod politiet, det er store, dyre biler og materialisme.