Bandemedlemmer bruger adressefinte for at undgå kommunen: Christiansborg klar til at hjælpe fynske borgmestre

Partier klar til at indfri borgmestrenes ønske

Justitsminister Mathias Tesfaye mener, at de fynske borgmestre peger på noget rigtigt.

Han siger i et interview med TV 2 Fyn, at borgmestrenes ønske kunne være en model.

- Vi er i dialog med Beskæftigelsesministeriet om, hvordan vi konkret skal skrue det sammen. Under alle omstændigheder er det et problem, der skal løses.

Flere andre partier i Folketinget er klar til at give kommunerne mulighed for at dele oplysninger med hinanden.



- Vi skal i enhver henseende bekæmpe rockere og bandemedlemmer. Er en udveksling af personoplysninger nødvendig for at få standset denne trafik, så er vi helt klar til at skabe grundlaget herfor, lyder det fra Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen.

Også Konservative melder sig klar, hvis udvekslingen af informationer kan ske på lovlig vis.

- Man skal ikke kunne omgå reglerne, så vi vil gøre alt for at forhindre det. Vi er klar til at give kommunerne lov til at dele data, hvis det er muligt inden for GDPR-reglerne, lyder det fra Konservatives retsordfører Britt Bager.