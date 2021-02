Banedanmark: Skærpede godsregler på Storebælt kan ødelægge gods-forretning

Skærpet sikkerhedspraksis for godstrafik over Storebælt ved kraftig blæst kan blive både rasende dyrt, besværligt og forsinke gods- og passagértrafikken i Danmark.

Det fremgår af et notat fra Banedanmark til Trafikstyrelsen, som TV 2 Fyn har fået aktindsigt i.

Banedanmark har dog fået en ret bunden opgave.

Trafikstyrelsen bad midt i januar Banedanmark om komme med løsningsforslag til, hvordan man igen kan genoptage kørslen med lastbilstrailere på lommevogne efter straksforbuddet den 14. januar i år.

Dengang blev en lommevogn fra DB Cargo med en løs trailer stoppet i Nyborg.

Banedanmark blev efterfølgende bedt om at overveje en nedsættelse af vindtærsklerne for, hvornår lommevogne med trailere må køre over Storebælt eller helt standse for passage af broen.

Ingen passage

I dag må lommevognene ikke passere Storebælt, hvis det blæser mere end 20 meter i sekundet.

Hvis det blæser fra 15-20 meter, skal hastigheden nedsættes til 80 kilometer i timen, og op til 15 meter i sekundet er hastigheden 100 kilometer i timen.

Cirka 25-30 godstog passerer dagligt Storebælt.

Hvis de skal holdes tilbage i Korsør og Nyborg ved en vindhastighed på f.eks. 10-15 sekundmeter for at blive kontrolleret for løse trailere eller holdes tilbage, indtil vinden løjer af, vil det skabe store problemer, oplyser Banedanmark.

Med sandsynlighed vil det skabe ophobning og problemer med at have plads til godsvognene ikke alene i Nyborg og Korsør, men også i resten af landet.

Det vil forsinke både gods- og passagértransport og skabe et ringere og mindre konkurrencedygtigt godstransport-produkt, skriver Banedanmark.

Længere forsinkelser på grund af opmarchering kan muligvis også resultere i mangel på lokoførere, fordi de fleste godstransportører skifter lokoførere i Nyborg. Desuden kan der komme til at mangle inspektionspersonale, oplyser Banedanmark.

Forsinkelser

Nedsættelse af hastighederne som følge af skrappere tærskelværdier vil i gennemsnit forsinke godstogene med 10-15 minutter pr. godstog, skriver Banedanmark.

Banedanmark understreger dog samtidig, at man på grund af kort svarfrist tager forbehold for de oplyste konsekvenser samt for om, der findes andre løsninger.

Foruden det midlertidige forbud mod kørsel med lommevogne på Storebælt, er der den 27. januar indført skærpede krav gældende for hele landet, så alt gods både låses og spændes fast ved den såkaldte kongetap.

Det skyldtes, at Havarikommissionen i forbindelse med sine undersøgelser kunne konstatere, at lommevognens lås i enkelte af de gennemførte test ikke havde nogen, eller kun havde begrænset låseeffekt, selv om låsen var i korrekt låsestilling og skamlens lås var velfungerende, vedligeholdt og smurt som foreskrevet.

Transportminister Benny Engelbrecht (S), skriver i et svar til TV 2 Fyn:

- Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er, som jeg tidligere har sagt, nu ved at lave en model, hvor der skal en ekstra sikring på godset, så vi igen kan få gang i transporten på banen. Derudover arbejder Havarikommissionen med deres rapport om hændelsen den 13. januar, og der er også andre analyser på vej, herunder en analyse af vindforholdene på Storebælt. Det skal selvfølgelig på bordet, så vi kan vurdere, hvordan godstransport på jernbanen bliver endnu mere sikker i fremtiden. Jeg holder alle muligheder åbne, skriver han i et svar til TV 2 Fyn.