Bank har opkrævet ulovligt gebyr fra 2.000 kunder

Coop Bank har uretmæssigt opkrævet gebyr fra 2001 kunder, i forbindelse med at kunderne ville indfri lån før tid.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Kunderne er blevet opkrævet et gebyr på 250 kroner i perioden mellem 1. april 2022 og 15. marts 2024.

Forbrugerombudsmanden mener, at gebyret er ulovligt. De kunder, der har betalt gebyret, har ret til tilbagebetaling.

Det skyldes, at Kreditaftaleloven giver forbrugere ret til at tilbagebetale et lån før tid, og at kreditgiveren som udgangspunkt ikke kan kræve betaling. Kun hvis der er tale om et lån med fast rente, giver loven begrænset mulighed for at opkræve en mindre kompensation, lyder det.

De pågældende lån fra Coop Bank var variabelt forrentede og derfor ikke omfattet af undtagelsen, skriver Forbrugerombudsmanden.

Coop Bank har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at banken vil tilbagebetale de opkrævede gebyrer til kunderne.