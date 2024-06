Bank jagter blod i Vollsmose - nålehaderen Omar er "levende superhelt"

Ikke-etnisk blod i høj kurs

Ideen om at nå nye potentielle donorer gennem deres boligselskabet kommer fra et lignende projekt i Aalborg.



Men ud over at løse en generel mangel på især plasmadonorer: Så er der yderligere en årsag til, at blodbanken netop går på jagt blandt lejerne i et almennyttigt boligselskab.

- Alle boligområder, hvor der bor mange ikke-etniske danskere, er jo interessante, fordi vi mangler deres underblodtyper i blodsystemet for at kunne hjælpe dem, hvis de får kritiske sygdomme, siger Thomas Kaa, der er formand for Bloddonorerne Odense.

Han forklarer yderligere:

- Der findes overordnet otte blodgrupper, som er de samme, men der findes en masse undertyper, og dem mangler vi i vores bank, siger Thomas Kaa.