Baråbning kan blive udskudt: - Det er umuligt at åbne

Gulvaskningen af dansegulvene på Den Brølende And, Blomsten & Bien og Kon-Tiki i Odense kan måske vente lidt endnu. Der er nemlig ikke sundhedsfagligt belæg for næste fase af genåbningen, siger Kåre Mølbak, der er faglig direktør hos Statens Serums Institut.

De nuværende retningslinjer gør det umuligt at åbne vores andre steder Bjørn Hentze, direktør, Bargroup

Bjørn Hentze, der er direktør i Bargroup, forstår godt anbefalingen, men forventer samtidig hjælp, hvis yderligere tvangslukning bliver tilfældet.

- Vi har en klar forventning om, at regeringen holder hånden under os og forlænger hjælpepakkerne omgående, siger Bjørn Hentze, der er direktør i Bargroup.

Kan ikke åbne barerne med retningslinjer

Bargroup har åbnet fem ud af otte beværtninger - Storms Pakhus, Ryans, Viggos, Klosterkroen og Sir Club - da de steder godt kan leve op til retningslinjerne. Det samme ville de ikke kunne gøre for deres tre barsteder.

- De nuværende retningslinjer gør det umuligt at åbne vores andre steder. Så kvæler vi forretningerne, siger Bjørn Hentze.

Han påpeger også, at det vigtigste er, at nuværende åbne steder ikke skal lukke ned igen.

- Alfa og omega er, at vi ikke ser ind i en plan, hvor vi skal hive en håndbremse og lukke ned igen. Det kan vi simpelthen ikke tåle. Det dræber alt. Så hvis det bedste er at holde nattedelen lukket, så gør vi det, siger han.

Kommer til at tabe flere penge

Branchen er hårdt ramt, men efter den delvise genåbning har de mulighed for at holde sig oven vande økonomisk.

- Vi ser selvfølgelig ind i at skulle tabe endnu flere penge, hvis vi ikke må åbne resten, men vi vil ikke skulle fyre medarbejdere. Så længe der kommer nogle hjælpepakker, må vi holde ud og tjene de penge, vi kan lige nu, siger Bjørn Hentze.

- Vi forsøger hver dag at arbejde med det, vi har at gøre for at minimere vores samlede tab.

Genåbningens fase 4 skulle begynde i starten af august. Partilederne skal dog først til forhandlinger den 12. august.

