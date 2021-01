Barejer om manglende kompensationer: - Det er dybt kritisabelt og bunduretfærdigt

- Jeg synes, det er dybt kritisabelt og bunduretfærdigt, siger Bjørn Hentze om den nuværende situation som virksomhedsejer.

Han er partner i Bargroup, der ejer flere barer og diskoteker i Odense. Og han venter stadig på den kompensation, som virksomhedsejere som ham, er blevet lovet.

Læs også Caféejer med udsigt til nedlukning: - For helvede, det er uretfærdigt

- Vi har ikke fået kompensation fra 1/9, så når vi skal betale lønninger og husleje, gør vi det for lånte penge. Det er skam kun, fordi vi har en god pensionsopsparing, at vi kan gøre det, siger Bjørn Hentze.

Samråd om hjælpepakker

Folketingets Erhvervsudvalg indkaldte den fungerende erhvervsminister Dan Jørgensen (S) i åbent samråd om hjælpepakkerne til erhvervslivet.

Men på trods af samrådet er Bjørn Hentze ikke tilfreds med situationen.

- Det hjælper ikke noget, at man siger, at man vil holde hånden under virksomhederne, men når pengene skal betales, så sker det bare ikke, siger han og fortsætter:

- Vi bestrider selvfølgelig ikke vigtigheden af at lukke samfundet ned, men så er det heller ikke for meget at forlange, at de betaler de penge, de har lovet. Selv med de penge, vi får i kompensation, dækker det ikke det hele. Langt fra. Vi går ikke engang i nul.

Handler på bagkant

Siden nedlukningen i marts har nattelivet på intet tidspunkt været fri for restriktioner. Enten har det været helt tvangslukket - som nu - eller også har barer og diskoteker skulle lukke på bestemte tidspunkter.

Læs også Uvisse tider for nattelivet: - Vi kan blive nødt til at lukke flere steder

Bjørn Hentze forklarer, at oplevelsen har været, at regeringen gang på gang handler på bagkant. Og ligeledes forlanger, at virksomhederne skal være på forkant med hele situationen.

- Men der er ikke noget nyt under solen. Sådan her var det også sidste gang. Sidste gang kunne man argumentere for, at det var første gang, sådan er det ikke nu, siger Bjørn Hentze afslutningsvis.

Nattelivet skal være lukket mindst til og med 17. januar. Alt tyder dog på, at nedlukningen bliver forlænget yderligere.