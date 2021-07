Barfolket jubler: Torsdag starter natfesten

Også i Kerteminde er man glad for, at der nu kan holdes åbent længere ud på natten.

Gavner byen

På Gluds Café siger ejer Kenny Glud Nissen nemlig, at det kan gavne hele den lille havneby.

- For os i Kerteminde betyder det, at folk kan gå i byen og hygge sig, og de ikke skal ned med et musikanlæg og genere de lokale beboere, siger han.

- Jeg tror, det er en fordel for byen som helhed, og så er der mere styr på det (coronasmitten, red.) et sted som her.