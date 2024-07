Flere og flere steder vil man måske opdage, at der står et tøjstativ ude foran et hus eller en lejlighedsopgang. Det er nemlig en nyere sommertendens, som også er rykket mod Fyn.

Der er tale om de såkaldte 'tillidsstativer'.

Det er tøjstativer med tøj, der er til salg. Typisk er der en seddel med et mobilnummer, så man kan overføre beløbet via MobilePay uden at køber og sælger behøver at tale sammen eller mødes.

Andre laver også ubemandede loppemarkeder, hvor betalingen ligeledes sker via MobilePay.

Ida Damgård Johansen, som selv har et tøjstativ foran sin lejlighed, ser flere fordele ved muligheden for at sælge helt ubemandet.

- Det er jo godt at genbruge tøj, så man ikke kun går ud og køber noget nyt, siger Ida Damgård Johansen.