Bashkim Kadrii er klar til comeback for OB

Når OB søndag eftermiddag tager imod Randers FC på Odense Stadion, kan Bashkim Kadrii få comeback i den fynske superligaklub.

OB’s cheftræner, Jakob Michelsen, har søndag udtaget truppen til kampen, og her er den offensive spiller blandt de 18, der er udtaget.

Det vil i så fald være første gang, at Bashkim Kadrii optræder i OB-trøjen, efter at han i februar vendte tilbage til klubben efter et år i Saudi-Arabien. Da han for tredje gang i karrieren blev OB-spiller tidligere på måneden, var han ikke kampklar, og derfor har hans comeback ladet vente på sig.

OB's trup 13. Hans Christian Bernat

27. Oliver Christensen 2. Oliver Lund

3. Alexander Juel

4. Ryan Johnson Laursen

6. Jeppe Tverskov

7. Issam Jebali

9. Mart Lieder

11. Emmanuel Sabbi

12. Bashkim Kadrii

14. Jens Jakob Thomasen

19. Aron Elís Thrándarson

20. Ayo Simon Okosun

23. Troels Kløve

25. Moses Opondo

26. Mikkel Hyllegaard

28. Christian Vestergaard

43. Robin Østrøm Kilde: OB

Sportschef: Derfor har vi hentet Bashkim Kadrii tilbage

Ifølge OBs sportschef, Michael Hemmingsen, er der flere gode grunde til, at klubben har valgt at hente Bashkim Kadrii tilbage.

OB har i lang tid haft en målsætning om at komme i top-6 i Superligaen, og her er det forhåbningen, at den nye tilføjelse i truppen kan være med til at indfri ambitionen.

Bashkim Kadrii, som tidligere også har været i blandt andet FC København og Randers FC, står noteret for 169 kampe, 40 mål og 33 assister i OB-trøjen. Han forlod senest fynboerne til fordel for Al-Fateh i januar 2020.

Kampen mod Randers FC begynder klokken 14.00. Du kan følge kampens udvikling på tv2fyn.dk.