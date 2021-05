Beboere på flere fynske småøer bliver måske vaccineret før tid

Region Syddanmark vil inden for et par uger indlede en dialog med repræsentanter for småøerne og kommunerne med henblik på at finde frem til, hvordan vaccinationen af beboerne gribes bedst muligt an.

- Vaccinationen af beboere på de mindre øer indebærer udfordringer – særligt i forhold til transport – som ikke i samme grad gør sig gældende på de større øer eller i de landfaste områder. De udfordringer vil vi gerne være med til at løse i fællesskab, for eksempel ved at vi kommer ud og vaccinerer alle borgerne på øen på samme dag, siger koncerndirektør Kurt Espersen fra Region Syddanmark.

Flere øer med på listen

Beslutningen kommer, efter Sundhedsstyrelsen har åbnet for, at beboere på de små øer kan vaccineres på én gang uden hensyn til vaccinationsgrupper.

Tidligere på onsdagen har tre andre regioner - Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Sjælland - fortalt, at de vil tilbyde øboere over 16 år at blive vaccineret, uanset rækkefølgen i vaccinationskalenderen.