Bech dropper fodbolden: Skal holde foredrag med konen

Jep tjek lige de brede smil..- så herligt at være tilbage ved og på og i havet..- ✨🙏🏻💕 vi var så super heldige at opleve at svømme med skildpadder, tons mange forskellige fisk, HAJER, en Leguan og en SØLØVE ✨🙏🏻👊🏼✨🌟💕 Galapagos er for mig på en gang alt hvad jeg havde forventet og alligevel så uforklarligt væsensforskelligt.. ✨🙏🏻🐟🐠🐢🐬🦎✨💕midt i En magisk verden ..- whats NOT to Like💕👌🏻❤️✨