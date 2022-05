Bedre plads blandt gravsten og blomster: - Kirkegårdene kan bruges til leg, rytmik eller måske yoga

Omlægningen af kirkegårdene glæder folkepensionist Lajla Pedersen, der besøger Ringe Kirkegård ugentligt.

- Jeg synes, det ville være dejligt. Jeg kan godt lide området og håber, at der sker noget mere her, siger Lajla Pedersen.

Men den holdning deler pensionist Lydia Henriksen ikke.

- Det skal stadig være et stille sted, for dem, der kommer her. Det har været et roligt sted, og det håber jeg, at det bliver ved med.

- Jeg synes, vi i Ringe Kommune har mange andre steder, der er velegnet til det (yoga, red.).

Et rart sted at være

Kirkegårde skal være et rart sted at være, mener kirkegårdskonsulenten.



- Vi skal ikke være bange for at tage på kirkegården. Vi skal have lyst til at tage på kirkegården, om det er for at besøge vores egne eller for at nyde en smuk kirkegård, er ikke væsentligt, siger Fanny Møller.

I fremtiden håber Fanny Møller på, at de fynske kirkegårde fortsat giver anledning til at være sammen.

- Jeg håber, at vi får dejlige, grønne plæner, hvor man får lov til at være på, hvor vi har masser af mennesker som går tur, børnefamilier og ældre mennesker kommer ud og holder sig i gang. Vi skal være sammen, siger Fanny Møller.