Begejstring for elbiler må ikke dø: - Betyder enormt meget for klimaet

Danskernes elbilbegejstring må ikke dø med de høje elpriser.

Det er den helt klare bøn fra Concito, der selv kalder sig Danmarks grønne tænktetank.



- Elektrificeringen af bilmarkedet betyder enormt meget for klimaet, siger Søren Have, der er programchef med ansvar for at fremme omstillingen til fremtidens grønne mobilitet i Concito.

Toppen af begejstringen er dog taget ud af markedet. Det fortæller både FDM, Bilbasen og en fynsk elbilforhandler fredag til TV 2 Fyn.



Det ærgrer Søren Have.

- Nu var vi lige så godt i gang, siger han.



- Men vi er opmærksomme på, at forbrugerne måske er lidt nervøse lige nu.

Han peger dog på, at danskernes købelyst generelt er ramt for tiden.

- Og så er det jo stadigvæk billigere at køre elbil, så værre er det ikke, siger Søren Have fra Concito.

Stod du med overvejelserne om at skifte benzinbilen ud med et elektrificeret køretøj og er blevet i tvivl, har Søren Have dog et godt råd.

- Er man bekymret for klimaet, er det bedre at se tiden an og køre lidt videre i den gamle benzinbil.

Alvorligt for klimaet

Det er dog også Concitos klare forventning, at elpriserne falder igen på sigt.

Gør de ikke det, kan det blive alvorligt for klimaet.

- Vi kan ikke lade omstillingen trække ud, fordi folk køber nye emissionsbiler. Så må der bruges andre midler, siger Søren Have.

Han peger på, at elbilerne spiller en af de bærende hovedroller i målet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030.

Hele 30 procent af vores udledninger bliver nemlig udgjort alene af transport, og halvdelen af vores transportemissioner kommer fra personbiler.



- Så der skal virkelig sættes ind på det område, siger Søren Have.

Ændrer elpriserne sig ikke lige foreløbigt, mener han, at det er et politisk spørgsmål at tage bestik af situationen og vurdere, om der skal gøres noget for at kickstarte salget af elbiler igen.

På nuværende tidspunkt er det fortsat billigere at køre elbil end benzinbil, viser udregninger fra FDM.