Begivenheder får coronavirus til at stige "kraftigt"

Selv om coronaepidemien efterhånden virker som et fjernt minde, så ligger sygdommen fortsat og ulmer i den danske befolkning.

Den seneste uge har forekomsten af coronavirus i spildevandet således været "kraftigt" stigende. Det viser den seneste opdatering fra Statens Serum Institut (SSI).

Der er dog tale om en relativ stigning, som kommer fra et meget lavt niveau.

Ifølge Thomas Benfield, der er professor og overlæge på Amager og Hvidovre Hospital, har smitten fået bedre vilkår for at brede sig den seneste tid, fordi flere er begyndt at samles til forskellige sommerbegivenheder.

- Vi mener, at de mange festivaler og EM i fodbold giver mere grobund for den smule smitte, der er i samfundet, siger han.

- Selv om EM spilles i Tyskland, så er der jo storskærme her, der og alle vegne herhjemme.

TV 2 skriver - uden at konkretisere det - at antallet af påviste tilfælde også er vokset i denne uge.

- Vores forventning er, at antallet fortsætter med at stige, men at det ikke vil nærme sig den smittesituation, som vi ser om vinteren, siger overlæge og sektionsleder ved SSI, Bolette Søborg, til mediet.