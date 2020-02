Behersket glæde: Flere penge end forventet til fynske kommuner

Det betyder udligningsudspillet for kommunerne Middelfart: 20 mio Assens: 31,4 mio Faaborg-Midtfyn: 43,2 mio Kerteminde: 23,1 mio Nyborg: 53,4 mio Odense: 110 mio Svendborg: 103 mio Nordfyn: 20,8 mio Langeland: 28,7 mio Ærø: 12,3 mio

Det er ikke bare simpel matematik, når regnedrengene i ministerierne skal finde ud af, hvor mange penge de danske kommuner vinder eller taber på regeringens udligningsudspil.

Det viser de seneste tal, der er kommet fra Sundheds- og Indenrigsministeriet. Beregningerne er sådan set de samme, men nu kan kommunerne bare se, at der er flere penge, end man først troede.

Millioner til Faaborg

I Faaborg får man nu, i forhold til udligningspengene, et plus på det kommunale budget på 43,2 millioner kroner. Da tallene blev præsenteret første gang 31. januar, så det ud til, at Faaborg-Midtfyn kun fik et plus på 14,3 millioner kroner.

Nu er det altså næsten 30 millioner kroner mere. Og det kommer man til at mærke, siger borgmester Hans Stavnsager (S).

- Så er det ikke længere et spørgsmål om, om vi kan undgå besparelser. Så vil vi også forsigtigt kunne øge velfærdsniveauet lidt til næste år. Så det gør en stor forskel.

Kerteminde går i plus

En af de fynske borgmestre der nærmest var chokeret, da de første tal kom ud, var Kertemindes Kasper Ejsing Olesen (S). For i første omgang så det ud til, at hans kommune ville miste 1,8 millioner kroner på udligningen.

Nu kan han i stedet se frem mod en gevinst på den her konto på over 21 millioner kroner. Det er glædeligt, men Kasper Ejsing Olesen er alligevel skeptisk overfor et par af de kriterier, som man bruger i beregningerne.

- Der er kriterier, hvor det udelukkende er taget ud fra geografien. Der kigger man ikke på forholdene i kommunerne. Men kun på, hvor de er placeret i landet. Og så har man skruet fuldstændig ned på kriteriet i forhold til ældre i kommunen. Når vi skal fordele penge i Danmark mellem kommunerne skal det være ud fra nogle kriterier, der er fair, siger Kasper Ejsing Olesen.

95 millioner kroner mere

Med det nye forslag til udligning ser det ud til, at de fynske kommuner får en samlet gevinst på 448 millioner. Det er 95 millioner kroner mere end ved den store lancering for et par uger siden. Det er ikke fordi, at der er flere penge at gøre med.

Det er simpelthen måden man regner udligningen ud på i forhold til kommunernes budgetter. I første omgang gav man kommunerne tal, hvor man i et af kriterierne havde sammenlignet til- og fraflytning i kommunen. Det var som et gennemsnit over de seneste tre år. Men det er vigtigere for kommunerne at se på, hvor meget de får i forhold til deres budget i indeværende år. Derfor bliver tallene forskellige, set med kommunale lommeregnere.

Koldt vand i blodet

Det er kompliceret. Det erkender Faaborg-Midtfyns borgmester Hans Stavnsager. Og i sidste ende kan det også være at glæden over flere penge bliver kort:

- Vi slår meget koldt vand i blodet i øjeblikket. For det første ved vi slet ikke om der kommer en reform. Om der er et flertal i Folketinget. Vi ved heller ikke, om den kommer til at se ud, som den er lagt frem. Og så er der også nogle usikkerheder i årets kommuneaftale. Det er først midt i juni, vi kender resultatet. Det kan svinge med lige så mange millioner som den udligning her. Måske endda flere.