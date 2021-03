Behovet for coronatest stiger: - Vi forventer, at vi får meget, meget travlt

Det vil være en stor hjælp, hvis alle borgere ikke lader sig teste i sidste øjeblik Jens Heimburger, bestyrelsesformand i Carelink

Hos Carelink, der udbyder hurtigtest for coronavirus, har man netop ansat nye podere i Region Syddanmark.

Det fortæller Jens Heimburger, der er bestyrelsesformand i Carelink.

- Vi går fra cirka 400 til omkring 800 ansatte fra mandag den 5. april, som vi regner med bliver en meget stor dag. Det er jo dagen før, at Danmark begynder at åbne endnu mere, siger han.

Derfor udvider de også åbningstiderne i deres centre. Mandag den 5. april kan man blandt andet blive testet helt frem til midnat.

Læs også Frisører og andre liberale erhverv genåbner efter påske

Og det er ikke uden grund, at virksomheden vælger at udvide både åbningstid og medarbejderstab.

- Vi forventer, at vi efter påske går fra at teste cirka 30.000 dagligt til at teste mindst 50.000 om dagen. Mange steder vil det jo fra den 6. april være et krav, at man kan fremvise en negativ test, fortæller Jens Heimburger.

Også påsken bliver travl

Selvom det især er den yderligere genåbning, der får Carelink til at øge testkapaciteten, forventes det også, at der kommer ekstra drøn på i påsken.

- Vi forventer, at vi får meget travlt på onsdag, når de sidste går på påskeferie. Man kan forestille sig, at folk måske skal besøge familiemedlemmer, og i den forbindelse har besluttet sig for, at det er klogt at lade sig teste inden, siger Jens Heimburger.

Derfor har han også en klar bøn til fynboerne.

- Det vil være en stor hjælp, hvis alle borgere ikke lader sig teste i sidste øjeblik. Det vil være fint, hvis man ikke kun kommer lige efter arbejde, eller om morgenen på vej til arbejde, siger Jens Heimburger.

Læs også Skoler gør klar til selvtest blandt elever efter påske

For selvom virksomheden forventer at kunne øge kapaciteten med 50 procent i løbet af en uges tid, vil en jævn fordeling af besøgende være behjælpelig mod kødannelse.

Kan I garantere, at alle fynboerne når at blive testet inden den 6. april?

- Hvis alle fynboerne ringede til hinanden og aftalte hvornår de kom på forskellige tidspunkter, så ja - så kunne vi godt garantere. Men vi har en meget stor kapacitet, og Regionen har en meget stor PCR-kapacitet også, så samlet set, så burde det kunne lade sig gøre, ja, siger Jens Heimburger.

Påsken forventes også at blive en travl periode for Carelinks podere. Foto: Jeanette Forunier