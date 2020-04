Bekymret forældreorganisation: Hvorfor skaber man en direkte smittevej?

Sundhedsstyrelsen udgav lørdag en revideret udgave af de retningslinjer, som skoler og daginstitutioner skal følge, når de efter påske åbner igen.

I retningslinjerne står der blandt andet:

Hvis man bor i husstand med en person med påvist covid-19, må man gerne komme i dagtilbud eller på arbejde. Der opfordres dog til, at man i sådanne tilfælde er særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd samt være særligt opmærksom på symptomer på sygdom og bliver hjemme, hvis man får symptomer. Personer, der forlader husstanden, skal vaske hænder lige inden hjemmet forlades.

Læs også Kommende forældre med milde tegn på corona kan få test

Det betyder altså, at børn ikke skal blive hjemme, hvis en eller flere personer i deres husstand er smittet med coronavirus. Og det bekymrer næstformanden i Forældrenes Landsorganisation (Fola), Thomas Graven.

- Med de her retningslinjer er vi bekymrede for, at der bliver skabt en direkte smittevej fra et hjem med coronavirus og over til et dagtilbud eller en skole, siger Thomas Graven til TV 2/Fyn.

Retningslinjer skaber forvirring

Det er ikke altid muligt at holde den rette afstand og tage de rette forholdsregler i hjemmet, og derfor er myndighedernes retningslinjer ifølge næstformanden meget bekymrende.

Jeg er bekymret for, at det her vil få danskerne til at slække på reglerne og så småt begynde at vende tilbage til deres hverdag i stedet Thomas Graven, næstformand, Forældrenes Landsorganisation

- Man kan ikke isolere sig fra sit barn, specielt hvis det er i vuggestuealderen, og man måske oven i købet er alene med barnet. Det er det åbentlyst, at barnet er nødt til at blive hjemme, mener Thomas Graven.

Det er nemlig ifølge ham ikke alle, der har mulighederne for og pladsen til at holde afstand til hinanden.

- Kommunikationen fra myndighederne indtil nu har været meget klar, og man har hele tiden handlet ud fra et forsigtighedsprincip. Men de her retningslinjer strider imod, og det skaber en del forvirring, siger han og fortsætter:

- Den her direkte smittevej harmonerer slet ikke med myndighedernes andre retningslinjer.

Frygter danskerne vender tilbage til hverdag

Næstformanden fortæller, at det ikke er, fordi foreningen skal forsøge at gøre sig klogere end myndighederne, men det ændrer for ham ikke på, at der mangler klarhed og mening i retningslinjerne.

- Det hænger ikke særlig godt sammen, at der tidligere har været så meget fokus på at begrænse smitte, og nu må børn bare komme i skole eller dagtilbud, selvom der er tilfælde af coronavirus i hjemmet, siger Thomas Graven.

Og forvirringen omkring retningslinjerne for genåbning frygter Thomas Graven kommer til at have en betydning for danskernes adfærd generelt.

Læs også Vi sender blomster til hinanden: - Det er en halv mors dag

- Jeg er bekymret for, at det her vil få danskerne til at slække på reglerne og så småt begynde at vende tilbage til deres hverdag i stedet, siger han.

Thomas Graven håber derfor, at kommunerne får lov til selv at arbejde videre med retningsinjerne. Og får de lov til det, så opfordrer han til, at børn holdes hjemme, hvis der er coronavirus i hjemmet.