Bekymret rusmiddelkonsulent: Kokaintilbud på sms lokker misbrugere til tilbagefald

Narkosalg via sms og sociale medier som Snapchat bliver mere og mere udbredt på Fyn.

Oveni det tilbyder kørende sælgere - de såkaldte hvide bude - endda ekstra services som mulighed for at få stofferne leveret til døren. Du kan endda få smagsprøver og mængderabat.

Som rusmiddelkonsulent under Odense Kommunes indsats Unge og Rusmidler har Torben Vangsted et godt billede af udviklingen på det meste af Fyn. Han kender til flere eksempler på unge, der har fået tilbagefald på grund af den lette tilgængelighed - og den offensive markedsføring. Og det bekymrer ham.

- Brugerne siger, at det er skidesmart. Det går hurtigt, det er let, og man skal ikke kontakte nogle mennesker, man ikke bryder sig om, siger Torben Vangsted.

Det er helt klar vores opfattelse, at den måde at sælge narko på har udbredt sig i høj grad i de senere år Jesper Weimar Pedersen, vicepolitiinspektør, Fyns Politi

For omfanget af de offensive og moderne markedsføringsmetoder er stigende. Det fortæller Thomas Friis Søgaard, der er antropolog, forsker og lektor ved Center for Rusmiddelforskning ved Aarhus Universitet.

- Det at sælge stoffer via de her reklamebeskeder er blevet mere og mere almindeligt. Jeg mener helt klart, at man kan se det som en indikation på, at der er høj konkurrence på nogle narkotikamarkeder i Danmark, siger Thomas Friis Søgaard og uddyber:

- Der er rigtig mange sælgere, der gerne vil have fat i de samme købere, og det at være proaktiv i sin markedsføring er en måde at forsøge at forsøge at få kunder i butikken på. Og der er brugen af reklamebeskeder noget, som sælgerne kan bruge for at rekruttere nye kunder, men også for at fastholde eksisterende kunder.

Også Fyns Politi bekræfter over for TV 2/Fyn, at salg over sms og sociale medier nu i stigende omfang benyttes over hele Fyn.

- Det er helt klar vores opfattelse, at den måde at sælge narko på har udbredt sig i høj grad i de senere år. Det er udbredt på hele Fyn, men i høj grad i de større byer som Odense og Svendborg, siger Jesper Weimar Pedersen, der er vicepolitiinspektør og leder af Proaktiv Efterforskningsafdeling ved Fyns Politi, der blandt andet arbejder med narkokriminalitet på Fyn.

Flere unge tager kokain

Tidligere på året udgav netop Center for Rusmiddelforskning en rapport, der viser, at antallet af unge, der på et givent tidspunkt har taget kokain inden for den seneste måned, er fordoblet siden 2014.

I undersøgelsen svarer lidt over tre procent af de adspurgte, at de har taget kokain inden for den seneste måned, hvilket svarer til 24.600 unge mellem 15 og 25 år. I 2014 var det 1,6 procent, altså godt det halve. ​​

Den nationale udvikling genkender Torben Vangsted også på Fyn. Han mener, at udbringning og bestilling af stoffer via Snapchat og sms her spiller en rolle.

Kokain i Odense Ifølge rapporten Narkotika på Gadeplan er den procentvise andel af kokain i prøver fra Fyns Politis beslaglæggelser steget fra 54 procent i 2016 til 71 procent i 2018. Sagt med andre ord, er andelen af kokain på det fynske narkotikamarked steget kraftigt på blot to år. Kilde: Narkotika på Gadeplan

- De har typisk en fem-seks numre, så de er altid sikre på, at det er en, der kan levere. Så dem, der bruger det og ikke synes, at de har et problem med deres stofbrug, synes, at det er genialt, siger Torben Vangsted.

Han forklarer, at når først køberne har taget kontakt, så gemmer sælgerne deres kontaktoplysninger, og så fortsætter man med at modtage disse reklamebeskeder måske flere gange ugentligt.

Nemt og bekvemt

Thomas Friis Søgaard har i flere år forsket i udbringning og levering af narkotika. Ifølge ham er der flere dele af narkotikakøb via sms, som tiltrækker køberne af de ulovlige stoffer.

Udover at det rent lavpraktisk bedre giver den enkelte køber mulighed for at vurdere den enkelte sælgers priser, er der også mere servicerelaterede elementer, som spiller ind.

Et eksempel på en sms fra en kokainsælger.

- Der kan være nogle sælgere, som leverer ekstra servicer som hurtig levering eller udbringning til bestemte steder, siger Thomas Friis Søgaard.

Han forklarer, at udover at det er nemt og bekvemt for køberne, er der også et spørgsmål om sikkerhed, som tiltaler køberne.

- De bestemmer selv, hvor det skal foregå, og man skal ikke nødvendigvis mødes i en mørk gyde eller i en utryg lejlighed med andre mennesker, man ikke kender, siger forskeren.

Torben Vangsted er enig, og han forstår godt, at nogle kan blive tiltrukket af det.

- Det hele er holdt i en positiv tone. Der er ikke meget sorte masker og grimme gangstere i sådan en sms, siger rusmiddelkonsulenten.

Ud fra hans erfaringer i Odense er det især tilgængeligheden, der lokker brugerne.

- Det er jo noget, der kommer til dig. Det er ikke noget, du skal ud og lede efter. Hvis man tidligere skulle bruge for eksempel kokain, så skulle man planlægge, man skulle skaffe en kontakt, man skulle måske opsøge nogen eller kende nogen eller ud i nogle sammenhænge, man måske ikke brød sig om. Nu er det lige nu og her, og man behøver ikke planlægge. 20 til 30 minutter, så er det leveret lige meget, hvor man er, siger Torben Vangsted.

Tilbagefald

Netop tilgængeligheden af den fristelse, man bliver mindet om måske flere gange hver weekend, har også fået mange fynske stofbrugere til at falde tilbage i et misbrug, selvom de egentlig var blevet clean, påpeger Torben Vangsted.

Endnu et eksempel på en sms fra en sælger.

- Det trigger deres trang. Sidder man som ung og synes, at det kan være svært at stoppe, og man så modtager sådan en sms eller snap-besked, så er der mange af de unge, der beskriver, at de får lyst. Vi har erfaringer med, at det kan føre til tilbagefald, siger Torben Vangsted.

Thomas Friis Søgaard er enig i, at det kan ramme brugere, der ønsker at komme ud af et stofmisbrug, men han fastholder også, at det er nødvendigt at anlægge et mere nuanceret blik på bestilling og levering af stoffer via sms og sociale medier.

- På den ene side kan det afstedkomme mere spontan brug. Men på den anden side har vi også interviewet købere, som faktisk meget strategisk bruger køb fra de her budsælgere som en strategi til at holde deres forbrug nede, fordi man så let kan købe en lille smule ad gangen og ikke behøver at have større mængder liggende. Har man det liggende, vil man også komme til at bruge det.

- Men det kan være en udfordring for de brugere, som ønsker at komme ud af et stofmisbrug, at de stadig bliver ved med at modtage sms’er, og det kan så trigge ens lyst. Derfor kan det være en god idé simpelthen at skifte telefonnummer, hvis man står i den situation, så man undgår at få de her sms’er, siger Thomas Friis Søgaard.

