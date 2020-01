Bemærk undersøger: Sådan skruer du ned for sociale medier

1. Hvorfor?

Nummer et er at kortlægge, hvorfor du ønsker at bruge mindre tid på sociale medier. I stedet for at lægge hovedfokus på, at du gerne vil bruge mindre tid på dine sociale medier, så fokusér på, hvad det er, du gerne vil lave i stedet for. Hvad vil du bruge tiden på, når du ikke er sammen med din telefon? Det kan være, du vil bruge mere tid på at lave lektier, gå ture eller blive bedre til at koncentrere dig. Hvis du fokuserer på, hvad gerne vil blive bedre til, så har du noget konkret at give dig til som alternativ til skærmen.

2. Hvilke situationer?

Det er vigtigt at finde ud af, hvornår du synes, at du bruger sociale medier uhensigtsmæssigt, så du kan gøre noget alternativt i de situationer. Har du for eksempel svært ved ikke at tjekke Facebook, når du er sammen med folk, du holder af, når du skal sove, eller når du sidder i bilen? Så ret et særligt fokus mod de specifikke situationer.

3. Læg telefonen fysisk væk

Det kan være en god idé at lægge telefonen fysisk, så der skal mere end en strakt arm til at få fat på den. På den måde undgår man at blive distraheret, hvis den vibrerer, og man kan ikke gribe fat i den og tjekke Instagram, så snart der er et halvt sekund ledigt. Når du er sammen med venner eller familie, så lad for eksempel mobilen blive i lommen.

4. Lav aftaler med familie og venner

Lav en aftale med din omgangskreds om, at det er okay at bede hinanden om at lægge telefonen væk, hvis man for eksempel er midt i en samtale. På den måde kan man hjælpe hinanden med at gøre opmærksom på, hvornår skærmforbruget er generende for andre.

5. Sluk notifikationer

Et godt råd er at slå notifikationerne fra til bestemte apps. Hvis du godt kan undvære at få besked om, hver gang dine venner har uploaded et nyt billede på Facebook eller Instagram, så slå notifikationer fra, så mobilen brummer mindre i lommen.