Bemærkelsesværdige underskud i flere kendte robotvirksomheder

Holding-selskabet, der ejer Blue Ocean Robotics, har de seneste fire år sat en halv milliard kroner til og har en negativ egenkapital på 287 millioner kroner.

I 2023 fik koncernen et underskud på 153 millioner kroner.

Blue Ocean Robotics udvikler, producerer og sælger autonome mobile robotter til professionelt brug i service applikationer.

Porteføljen af robotter, som er blevet skabt af Blue Ocean Robotics over tid, inkluderer bl.a. UVD Robots, der bruges til disinfektion, PTR Robots til patientløft og GoBe Robots til fjern-kommunikation og inspektion.

Alle tre projekter er fortsat under modning i samarbejde med kunderne.

Om årets regnskab bemærker ledelsen af Blue Ocean Robotics, at den store transformation og investering har resulteret i et utilfredsstillende resultat i forhold til tidligere udmeldinger om 2023, men er forventet og nødvendig for at sikre fremtidig profitable vækst.

Tålmodige ejere

A.P. Møller har givet henstand med tilbagebetaling af den langfristede gæld til udgangen af 2026, og et konsortium af ejere og långivere har givet lån på knap 40 millioner kroner til firmaet til fortsat drift.

Også det kendte fynske robotfirma OnRobot betaler for omfattende udvikling og forskningsaktiviteter.

Det netop offentliggjorte regnskab gav et underskud på 127 millioner kroner før skat, hvilket var i det forventede niveau. Også i 2024 forventes underskud.

Egenkapitalen var i minus med 58 millioner kroner.

Selskabet er ejet af Birgit Krog-Iversen, Vækstfonden Growth, en udenlandsk kapitalfond og Danmarks Eksport og Investeringsfond.

Ifølge ledelsesberetningen for 2023-regnskabet var der aftalt yderligere lån med ejerne på 28 millioner kroner til indskud som aktiekapital.

Kinesere vil gerne bruge penge på forskning

Også hos Scape Technologies, der har haft fokus på bilindustrien, har man måttet justere kundekredsen efter underskud siden 2017, der løber op i 121 millioner kroner før skat.

Selskabet er kinesisk ejet.

I 2023-regnskabet, hvor underskuddet var på 19 millioner kroner, oplyses det, at selskabet har investeret kraftigt i produktudvikling og ønsker at opretholde og om nødvendigt styrke den nuværende kapacitet af udviklingsressourcer, så virksomheden kan komme hurtigere på markedet med nye løsninger og salg i nye industrier f.eks. robotautomatisering i fremstillings- og distributionslogistik.