Der er kraftig regn og risiko for skybrud over Fyn mandag, så det er ikke den bedste dag til at køre i åben sportsvogn.

Bent Aaskoven får Båring ved Middelfart forsøgte sig alligevel.

Han havde ganske vist tjekket vejrudsigten, men de er ikke altid til at stole 100 procent på.

Vidste du ikke, at der ville komme regn?

- Jo, klokken 13. Jeg troede, jeg kunne nå hjem inden, siger han.

Regnen ramte Vestfyn kort efter klokken 11.