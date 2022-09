Beredskab advarer mod farlig opvarmning

- Hold hovedet koldt, når du skal have varmen.

Sådan lyder opfordringen fra sekretariatschefen i Danske Beredskaber, der ser en stigende tendens til, at folk gør farlige ting for at holde varmen.

- Vi er desværre allerede begyndt at køre til uheldige hændelser, der er opstået, fordi kreativiteten hos folk er gået lige lovligt vidt i forhold til brandsikkerheden, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigaard i en pressemeddelelse.



Mange er presset af forsyningssvigt og de høje energipriser, lyder forklaringen fra Danske Beredskaber, der derfor kommer med flere klare opfordringer til danskerne.

Pas på jer selv

- Ting, der ikke hører til i en brændeovn, er med til at skabe brandfare, fordi forbrændingen ikke kan styres på samme måde som med rent, tørt træ, forklarer Bjarne Nigaard.

Han føler sig også nødsaget til at gentage et yderst vigtigt råd.

- Det er heller ikke en god idé at tage terrassevarmeren eller kulgrillen med sig indenfor, for det er der store risici ved.



Danske Beredskaber opfordrer danskerne til at passe på sig selv, trods de høje energipriser.

Udover de allerede nævnte råd, giver Bjarne Nigaard også tre andre råd.

• Stil din varmekilde i sikker afstand til gardiner, møbler mv.

• Følg altid brugsvejledningen for din varmekilde og brug kun godkendte varmekilder

• Pas på med levende lys og åben ild – husk at slukke, når du går

I sommer havde Dansk Beredskab også travlt. Her var landmændenes marker, der gik i brand på grund af tørke.