Beredskab Fyn advarer mod ukrudtsbrændere

Beredskab Fyn anbefaler nu, at man ikke bruger ukrudtsbrændere på grund af det meget tørre vejr.

Det er især Odense-området, der bliver betegnet som høj brandfare nu. Og selv om det måske kan se grønt og frodigt ud, er der meget tørt på jorden. Og det vil en eventuel regnbyge ikke ændre på. Det siger chefen for den Forebyggende Afdeling hos Beredskab Fyn, Mikael Pedersen, til TV 2 Fyn.

Det er på hele Fyn, at man anbefaler ikke at bruge ukrudtsbrændere i øjeblikket.

- Man skal være meget opmærksom på åbne ild. Der er ikke tale om et forbud, men vi anbefaler kraftigt, at man bruger sin sunde fornuft. For det er meget tørt lige nu, siger Mikael Pedersen.