Beredskab Fyn donerer redningsudstyr til Ukraine

Det komplette sæt brandtøj består af en brandjakke, brandbukser og brandhjelm.



- Det er spritnyt udstyr, som vi har indkøbt til vores ø-beredskaber. Vi havde købt rigeligt, og derfor kan vi undvære det, og donere det til Ukraine, siger Søren Ipsen.



De to frivillige, Per og Oskar, brugte nogle timer af weekenden på at køre fra Odense til Haderslev for at aflevere de otte branddragter til Beredskabsstyrelsen.

Herfra koordinerer styrelsen indsamlingen fra de andre beredskaber og styrer forsendelsen, så de samlede donation fra de danske beredskaber, når frem til Ukraine.