Beredskab Fyn: Flere store brande gav et travlt nytår

Nytårsaften blev travl for Beredskab Fyn, der blev kaldt ud til opgaver 28 gange mellem 31. december og 1. januar.

- Det lader til, at der har været masser af fyrværkeri. Det synes vi i hvert fald, vi kunne fornemme på gaderne, at der blev skudt mange steder og længe, siger Kenny Dramshøj Christensen, vagthavende indsatsleder i Beredskab Fyn.

Dermed forløb døgnet i det store og hele, som beredskabet havde forventet.

- Når vi kigger på antal udrykninger, har det ikke den store variation i forhold til tidligere år, så der har vi ikke kunnet mærke, at det er anderledes i år, siger Kenny Dramshøj Christensen.

Derfor er han glad for, at der som vanligt var ekstra bemanding til rådighed:

- Vi har haft nok at se til og 28 udrykninger henover et helt døgn her i området er selvfølgelig også markant, men vi havde en robusthed, der gjorde, at vi kunne sætte ind på det hele inden for den tid, der er forventet af os.

Flere større brande

På et punkt har dette nytår dog adskilt sig fra de seneste år for beredskabet, der har måttet rykke ud til større brande.

- Vi har haft lidt større brande den her nytårsaften. Vi har haft en lejlighed i Vollsmose, vi har haft en lejlighed i det sydlige Odense og en lidt større brand på en gård på Brændekildevej og en større brand ude i Glamsbjerg-området, siger Kenny Dramshøj Christensen.

Derudover har der i løbet af natten været flere bilbrande og brande i containere og skraldespande. Nu er Beredskab Fyn færdig med nattens opgaver

- Vi er ved at rydde op efter gårsdagens strabadser. Når vi kører så meget, er der ikke så meget tid til at gøre rent der, så det bruger vi dagen på i dag, siger indsatslederen.