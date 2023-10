Beredskabet arbejde til langt ud på natten.

I Faaborg var myndighederne i gang til klokken 02:00 i nat, det fortæller Kristian Hofman, der er operativ leder ved Beredskab Fyn.

Medarbejdere har fredag kontrolleret, at alt er, som det skal være i Assens og Faaborg.

Fredagen skal bruges på at få justeret sandsække og sørge for, at alt er forberedt optimalt inden natten, hvor vandet forventes at stige yderligere.