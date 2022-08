Beredskab i advarsel: Brandfaren stiger over hele landet i weekenden

Landmændene skal tage ekstra forholdsregler, når de i disse dage høster. For det varme og tørre vejr gør, at der er større risiko for at sætte fut i marken.

Det fortæller Bjarne Nigaard, sekretariatschef i Danske Beredskaber.

- I og med at der er så tørt både på marken og rundt om marken, som der er nu, skal der ikke meget til at antænde en brand. En enkelt sten, der rammer forkert på et maskineri i marken, hvor der er tør vegetation, kan være med til at antænde en brand.

- Derfor er det ekstra vigtigt, at man kigger sig godt for og er opmærksom, når man er i marken, siger han.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) siger fredag, at der er udsigt til hedebølge over weekenden.

Brandfaren stiger over det meste af landet i løbet af weekenden. Søndag er brandfaren høj til meget høj over det meste af landet, viser brandfareindekset.

På næsten hele Sjælland, Lolland-Falster og Fyn er brandfaren meget høj søndag.

Bjarne Nigaard opfordrer landmændene til at tage forholdsregler såsom at gøre maskineriet rent for støv, fordi det lettere kan antændes, hvis der kommer en gnist.

Derudover bør de have vand med ud i marken, så det er klart, hvis der bliver brug for det.

Alle skal tænke sig om

Det er imidlertid ikke kun landmændene, der skal være opmærksomme på den "knastørre vegetation" over weekenden.

- Brandfaren i naturen og i det hele taget er stigende. Så det er en god idé lige at tænke sig en ekstra gang om i forhold til det, man foretager sig - specielt hvis det involverer åben ild, siger Bjarne Nigaard.

Han bemærker, at de i beredskaberne ikke går bekymrede ind til weekenden.

- Men vi er selvfølgelig der, hvor vi har en skærpet opmærksomhed på, hvad der kommer til at ske.

- Så vi er klar og har mange dygtige mennesker, der har støvlerne stående lidt tættere på de her dage, siger han.

Bjarne Nigaard råder folk til at tænke sig en ekstra gang om, når de vil grille eller tænde bål, så de er sikre på, at det er det rigtige sted at gøre det.

Derudover er det en god idé at have vand ved hånden og slukke grundigt efter sig.

I gennemsnit rykker brandvæsnet årligt ud til omkring 290 brande, der er forårsaget af enten grill, bål eller bortkastet aske.

I samtlige fynske kommuner er der høj risiko for tørke, og med hedebølge forude giver det stor risiko for naturbrande i den kommende periode. Derfor var Beredskab Fyn torsdag ude med en række gode råd til fynboerne.