Beredskaber savner træning i at håndtere oversvømmelser

Flere af de kommunale beredskaber træner og øver sig ikke i at håndtere oversvømmelser, som dem der forrige weekend ramte flere danske kyster. Det viser en rundspørge, som DR Nyheder har lavet.

Det får eksperter til at hejse et advarselsflag, i lyset af at skybrud og stormflod ifølge klimaforskere vil forekomme oftere de kommende år.

- Alle beredskaber har en forpligtelse til at sikre sig mod det, der sker nu og i fremtiden, siger lektor og forsker i beredskab og kriseledelse på Københavns Universitet Lene Sandberg til DR.

Kommunerne, der har ansvaret for beredskaberne, er opmærksomme på problemet, lyder det fra for formand for miljø- og forsyningsudvalget i Kommunernes Landsforening, Frederikshavns borgmester Birgit Stenbak Hansen (S).

- Vi er alle sammen opmærksomme på det her. Men vi kan ikke løfte opgaven uden, at der bliver en aftale på Christiansborg, der også prioriterer beredskaberne - også med penge, siger Birgit Stenbak Hansen til DR.