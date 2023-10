Beredskabschef: Der er ikke en eneste muskel tilbage i os

Beredskab Fyn er lørdag morgen ved at samle et overblik over, hvilke konsekvenser aftenens og nattens vejr har haft.

Operativ leder René Bondo fortæller, at skibsværftet i Assens blev oversvømmet, da watertuben til sidst ikke kunne holde stand mere.

- Blæst og vandmasserne gjorde, at watertuben blev sprængt væk, siger René Bondo.

Han fortæller, at en omfattende indsats i dage op til og igennem hele natten fra frivillige, Hjemmeværnet og kommunernes ansatte har betydet, at det ikke gik så galt, som det ellers kunne på Fyn. Blandt andet var det med til at redde Faaborg Museum.

Nu skal et stort oprydningsarbejde i gang, men inden da skal Beredskabets folk have en kort pause, fortæller René Bondo.

- Lige nu er folk brugte. Jeg tror ikke, der er en eneste muskel tilbage i os, siger han.