Berit tog svindlere ved næsen - de udgav sig for at være mit barn

Den digitale svindel har fuld fart fremad, og de kriminelle finder hele tiden nye måder at snyde folk på.

Berit Wolff er én af dem, der har oplevet det selv. Hun modtog en besked på sin telefon som lød: "Hej mor, jeg har fået et nyt nummer - gem dette nye nummer og slet det gamle. Giv besked, når du er færdig."

Berit Wolff har tre børn, men hun mistænkte kun et af dem til at kunne skrive den besked. Så ham skrev hun til, inden hun svarede på beskeden, og fandt ud af, at det ikke var hendes børn, der var afsenderen på den besked. Berit Wolff var altså forsøgt snydt af et svindelnummer, som udgav sig for at være hendes barn.



Alligevel prøvede hun at svare på beskeden. Det gjorde hun for at se, hvordan svindleren ville agere, men også for at vise svindleren, at vedkommende altså ikke kunne narre hende.

- Jeg svarede på beskeden for at vise vedkommende, at han ikke skulle tage røven på mig, og at det var mig, der havde overhånden. For jeg ville jo aldrig kunne afsløre vedkommende, siger Berit Wolff.

Og det udviklede sig til en længere korrespondance, hvor svindleren udgav sig for at være Berits datter "Amalie", som skulle give det nye nummer til sin mormor. Det helt essentielle her er dog, at Berit ikke har en datter, der hedder Amalie og Berits mor døde for mange år siden.

Her fik hun altså på meget nem vis svindleren til at afsløre sig selv.