Beskeden Odense-keeper nægter at dvæle ved sin brandkamp

14 redninger på 21 skud og en redningsprocent på 66,6. Althea Reinhardt havde fået tjansen i målet fra start og meldte sig ind i VM for fuld musik, da håndboldkvinderne slog Congo 33-18.

Odense-keeperen har svært ved at huske en tilsvarende præstation med så vanvittige statistikker.

- Det kan godt være i ungdomsårene, men nok ikke her som professionel, siger hun med et grin.

Handler om koncentration

Reinhardt har dog ikke travlt med at fremhæve sin egen indsats mod de undertippede congolesere. Det danske hold var så overlegent, at der egentlig ikke var behov for en luksusindsats mellem stængerne.

- Det handlede om at holde koncentrationen. Det føltes, som om vi stod rigtig meget i forsvaret, så det var om at kommunikere med dem foran mig. Og de stod sindssygt godt.