Beskylder Tinderbox for vildledende markedsføring - kendte til kæmpe aflysning i ugevis

Ole Rosenstand Svidt undrer sig over, hvorfor Tinderbox ikke bare meldte aflysningen ud, så snart det blev klart.

- Det er ikke særlig elegant. Det tangerer vildledende markedsføring, når man kan se på Black Eyed Peas facebookside, at de ikke spiller på Tinderbox, og så lader Tinderbox, som om de gør alligevel. Det er mystisk, siger han.

Tinderbox: Derfor ventede vi med udmelding

Tinderbox har ikke ønsket at stille op til interview med TV 2 Fyn, men i et interview med Fyens Stiftstidende indrømmer festivalen, at den vidste om afbuddet længe inden.

- Det handler om, at vi var nødt til at respektere nogle aftaler med deres management, siger Nikoline Skaarup, der booker musiknavne på festivalen, til avisen.

- Vi kunne først gå ud med nyheden om, at The Minds of 99 afløste Black Eyed Peas, efter The Minds of 99 havde spillet på Heartland, fortsætter hun.

Tinderbox reklamerede flere gange på sociale medier og sin hjemmeside mellem 10. maj og 4. juni for, at Black Eyed Peas var blandt festivalens hovednavne - i håb om at få solgt så mange billetter som muligt.

Juraprofessor: Tinderbox må ikke reklamere for Black Eyed Peas

Spørgsmålet er så, om musikeksperterne har ret i, at det er vildledende markedsføring.

Ifølge juraprofessor Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet må en “erhvervsdrivendes handlepraksis ikke indeholde urigtige oplysninger”, som det står i markedsføringsloven.

- Hvis Tinderbox, der klart er en erhvervsdrivende, har vidst, at Black Eyed Peas ikke ville spille på festivalen, men reklamerer hermed, er det en urigtig oplysning og som sådan i strid med markedsføringsloven, siger Sten Schaumburg-Müller.

Selv om Tinderbox mener, at arrangørerne har skullet “respektere nogle aftaler” med Black Eyed Peas, skal de først og fremmest overholde markedsføringsloven.

- Min vurdering vil være, at hvis Tinderbox 10. maj vidste, at Black Eyed Peas ikke spiller på festivalen, må de herefter ikke reklamere med, at bandet faktisk spiller, siger Sten Schaumburg-Müller.

Det er ikke kun Black Eyed Peas, der har meldt fra i sidste øjeblik. Endnu en aflysning ramte Tinderbox onsdag.