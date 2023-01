Beskyldt for at modarbejde miljøindsats - alligevel skal de nu redde Odense Fjord

Udledning af giftstoffer i vandløb og politianmeldelser for miljøforbrydelser.

Det er er bare et udpluk af overskrifterne, som gartnerierne i Danmarks største gartnerikommune Odense er blevet forbundet med inden for de sidste år.

Alligevel er gartneriernes brancheorganisation Dansk Gartneri nu blevet optaget i, hvad der skulle være et samarbejde om genoplivningen af den stendøde Odense Fjord.

En fjord, hvor fisk og alt andet liv er væk.

Og selvom gartnerier står for dele af den udledning, der sker til fjorden, så giver det rigtig god mening for Dansk Gartneri at være del af redningsaktionen, som formelt hedder Odense Fjord Samarbejdet.

Det siger formanden i Dansk Gartneri, Mikael Petersen.

- Vi går ind i det for fjordens skyld, forsikrer han overfor TV 2 Fyn.



Så I skal ikke med i samarbejdet for at modarbejde løsninger, der eventuelt skulle pege på jer selv?

- Nej, hvis det endelig skulle vise sig, at pilen peger på os, så har vi jo et problem. Men vi skal nok få styr på udledningerne, siger Mikael Petersen.

Ikke interesseret i at svine

På trods af TV 2 Fyns historier de sidste år om forsatte udledninger i vandløb ved de odenseanske gartnerier - og historier om, at gartnerierne i flere tilfælde har modarbejdet Odense Kommunes miljøindsats - så mener formanden, at branchen har taget store skridt for at stoppe udledningen.

- Jeg synes bestemt ikke, vi modarbejder miljøindsatsen. Tværtimod så synes jeg, vi gør en stor indsats for at komme videre. Det er klart, at der er helt basale ting, vi er uenige med kommunen om, siger Mikael Petersen og tilføjer:

- Gartnerierne er ikke interesseret i at svine på nogle måder, men vi er jo også nødt til at være der, siger han.

Så det er slet ikke i jeres interesse, at brugen af pesticider fortsat skal være tilladt?

- Jo, altså. Brug af pesticider vil være der i mange år endnu. Der er nogle ting, som man ikke kan undgå at bruge pesticider imod, forklarer Mikael Petersen.

Han peger på, at der blandt andet er EU-regler mod bestemte skadedyr, der gør det nødvendigt at sprøjte for at kunne sælge sine produkter.

Det er dog ikke ensbetydende med, at formanden vil acceptere, at de skal ende i fjorden.

- De stoffer, som gartnerierne eventuelt tilføjer fjorden, de skal væk, og det arbejder vi også på, alt hvad vi overhovedet kan, siger gartneriformanden.

Gode kort på hånden

Fjordens ve og vel er dog ikke gartneriformandens eneste motivation for at deltage i samarbejdet.

- Det siger sig selv, indrømmer han.

En af de helt store kort på hånden i redningen af Odense Fjord har nemlig indtil nu været et mirakelmiddel, som gartneribranchen selv er i besiddelse af.

- Vi går også ind i det, fordi vi ser nogle muligheder, siger formanden, der kan se et stort potentiale i det ålegræs, der skal plantes i fjorden for at genoplive den.

- Det er klart, at det kan være interessant for danske gartnerier at være med til at få det i gang.

Kan sameksistere

I Odense Fjord Samarbejdet sidder der flere interessenter i forvejen.

Blandt andet SDU, flere fynske kommuner og Vandcenter Syd, som udleder millioner af kubikmeter urenset spildevand i Odense Å hvert år, ifølge B.T.

Mikael Petersen fra Dansk Gartneri understreger dog også, at det ikke er gartnernes skyld, at fjorden er som den er.

- Det er mikroting, der bliver tilføjet fra gartnerne, siger formanden.

Han er derfor heller ikke i tvivl om, at en blomsterende gartneribranche og en sund Odense Fjord kan sameksistere.

- Vi skal nok få fjorden op at ringe igen, siger han.

Byrådet i Odense bevilgede i 2022 to millioner kroner til udplantning af ålegræs i Odense Fjord.