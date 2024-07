Beskyttelsesrum har plads til 60 procent af befolkningen

3,6 millioner danskere kan søge ly i beskyttelsesrum, skulle det blive nødvendigt.

Det viser den seneste opgørelse af antallet af pladser i sikrings- og beskyttelsesrum i Danmark.

Det svarer til, at der er plads til omkring 61 procent af befolkningen, skriver Jyllands-Posten.

Opgørelsen har været to år undervejs. Arbejdet blev sat i gang, efter at russiske kampvogne kørte over grænsen til Ukraine og indledte krigen, der fortsat er i gang.

I den forbindelse bad Beredskabsstyrelsen landets 98 kommuner om at skabe overblik over, hvor mange sikringsrum, der findes i kommunerne.

Den nye opgørelse er per 19. juni 2024 og er helt konkret over antal pladser i sikringsrum, i offentlige beskyttelsesrum og i supplerende rum til beskyttelse, herunder underjordiske garageanlæg.

Ud af de samlede 3,6 millioner pladser er 3,4 millioner af dem pladser i sikringsrum, som kan gøres klar, hvis behovet opstår, skriver Beredskabsstyrelsen på sin hjemmeside.

I fredstid kan rummene anvendes til blandt andet opbevaring af møbler, arkiver og sågar som øvelokaler for musikere.

Men rummene skal med et vist varsel kunne gøres klar til brug.