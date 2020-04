Besøg på plejehjem: - Kan vi se vores kære bag plexiglas?

Mens Statens Serum Institut har et overblik på vej over antallet af døde med corona på plejehjem, ønsker Dansk Folkeparti at åbne for muligheden for, at pårørende kan komme på besøg på plejehjemmene.

Onsdag kunne TV 2/fyn fortælle om Bent Nielsen fra Søndersø. Han har i over en måned ikke kunnet besøge sin 78-årige søster, som bor på Plejecenter Vesterbo - ganske tæt ved hans bopæl.

Men det burde kunne lade sig gøre, at plejehjemsbeboerne får besøg, mener formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl.

- Det er jo ikke et krav, at pårørende skal kunne røre ved hinanden og kramme og så videre.

- Vi kunne jo lave det her med afstand. Vi kan lave plexiglas eller lignende mellem den pårørende og den ældre, foreslår Kristian Thulesen Dahl.

Følger retningslinjerne

I Nordfyns Kommune har borgmester Morten Andersen (V) fuld forståelse for de pårørende og ældres savn til hinanden.

- Jeg kan sagtens forstå, at man, både som pårørende og som beboer på et plejehjem, har ønsket, at der er mulighed for at besøge hinanden og få mere besøg, siger han.

Men kommunen følger sundhedsmyndighedernes anvisninger, indtil andet er meldt ud - som landets øvrige 97 kommuner også gør det.

- Vi ønsker for alt i verden ikke, at coronaen kommer ind på et plejehjem, hvor vi godt ved at den kan få rigtig store konsekvenser.

Møde torsdag om muligheder for at åbne

Et skøn går på, at mindst 50 ældre plejehjemsbeboere har mistet livet siden coronavirus blev konstateret i Danmark.

Alene de seneste seks uger er ni ud af 35 beboere i plejecenteret Hostruphave i Vallensbæk døde med coronavirus. De var i forvejen svækkede af andre sygdomme.

Politikerne på Christiansborg mødes torsdag for at diskutere, hvordan landets plejehjem langsomt kan åbnes igen, og hos Bent Nielsen i Søndersø er håbet, at man vil ændre på retningslinjerne, så han igen kan besøge sin søster.

- Man skal finde en måde at lukke op på. Jeg har fuld forståelse for, at man har været nødt til at lukke, men der er veje til, at man godt kan gøre det, specielt i det fine vejr, hvor man kan komme udenfor, siger Bent Nielsen.

Bent Nielsen foreslår, at plejecenteret, hvor hans søster bor, kan modtage besøgende på plejehjemmets terrasse, mens de samtidig overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand, afspritte hænder og så videre.