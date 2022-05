Bestseller-duo om ny udgivelse: - Vi har et fremragende samarbejde

Man tager en hvid bus, nogle karakterer, der er en del af en vild historie. Til sidst tilføjer man den kaotiske afslutning på 2. verdenskrig. Så har man en bestseller.

Det har de to fynske forfattere Mich Vraa og Jesper Bugge Kold vist, med deres nye roman, Tre dage i april. For det er ikke mere end to uger siden, at bogen udkom i boghandlen.

Siden udgivelsen har bogen fundet vej til fjerdepladsen på Saxos bestsellerliste for skønlitterære romaner. En bog, hvor handlingen blandt andet finder sted i det centrale Odense under 2. Verdenskrig. Derfor mødtes de to forfattere torsdag på Grand Hotel, en lokation i bogens handling.

- Jeg begyndte at interessere mig for 2. verdenskrig, fordi min morfar fortalte om tyskerne, der lå og skød i gaderne. Så er det lige pludselig tæt på. Det er nogle historier, der lever i os stadigvæk, gennem vores egne bedsteforældre, fortæller Jesper Bugge Kold.