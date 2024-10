"Betal, eller strømmen lukkes" - falske sms'er i omløb

Der er lige nu falske sms'er i omløb, der truer med at lukke for strømmen, hvis ikke der bliver betalt en falsk faktura.

Det oplyser energiselskabet Norlys i en pressemeddelelse.

- Siden telefonerne åbnede i morges, har vi haft kø, og langt størstedelen af kaldene kommer fra kunder, der har fået den her sms, som truer med, at vi lukker for strømmen, hvis ikke de betaler en falsk faktura, som der er et direkte link til, siger privatkundechef Jess Bech.

Norlys linker aldrig til en faktura i en sms, lyder det.



Selskabet har nu politianmeldt sagen og opfordrer alle, der har modtaget sms'en, til at slette den.

Er man kommet til at trykke på linket i sms'en, opfordrer Norlys til, at man kontakter politiet.