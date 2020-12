Betina startede velgørende Facebookgruppe - nu åbner hun fysisk butik

Betina Lund var i gang med at rydde op i sin kælder. Og pludselig kom tanken til hende, at alle de ting, som hun overvejede at smide ud, kunne gøre gavn hos andre.

Det blev springbrættet til en Facebookgruppe, der havde til formål at hjælpe mennesker, som har brug for en ekstra hånd.

- Bare det at kunne hjælpe, det er for mig alt. Jeg går gerne igennem ild og vand for de her mennesker, siger Betina Lund, når snakken går på motivationen bag projektet.

Projektet tog nemlig fart. Den startede som Facebookgruppen Midtfyns hjælp, men efter lidt tid måtte Betina Lund indse, at hendes hjælp havde potentiale til mere end blot Midtfyn.

Idéen bag Facebookgruppen blev til, at medlemmerne indgik i et socialt fællesskab og hjalp dem, der ikke har så mange midler økonomisk.

- Facebookgruppen hed Midtfyns hjælp til at starte med. Der startede vi op, men så spredte det sig. Folk begyndte at dele gruppen og lige pludselig, var jeg over hele Fyn, forklarer Betina Lund.

Derfor ændrede Facebookgruppen navn fra Midtfyns hjælp til Lysglimt, som den hedder i dag.

Fra Facebook til fysisk butik

- Før de her lokaler havde jeg det hele i min kælder. Og det var også omfattende. Folk kom jo morgen, aften, lørdag, søndag og helligedage og hentede ting. Men nu har jeg et lokale, og jeg kan tage hjem og holde fri. Det gør jo rigtig meget, siger Betina Lund.

Hun har nemlig fra 1. december overtaget den tidligere brugs i Vester Hæsinge.

- Det kommer til at betyde utrolig meget. Førhen var det en Facebookgruppe, hvor vi alle sad bag skærmen. Men nu kan jeg være med til, at alle de mennesker, der har siddet og været ensomme og hjemme, de kan komme ud og få noget socialt her, siger Betina Lund.

Butikken kommer til at fungere sådan, at kunderne enten gratis eller for en god pris kan komme og finde det, de mangler. Tingene på hylderne er altså doneret af andre.

Betina smider selv pengene på bordet

Nu er Lysglimt blevet til en forening. Og planen er, at butikken skal være åben fem til seks dage om ugen. Foreningen har endda fået en praktikant, der har været med i projektet fra starten af.

Men i forhold til den økonomiske del af projektet, har Betina Lund selv fundet pengepungen frem.

- Jeg er i gang med banken, og jeg er i gang med Faaborg-Midtfyn Kommune om at få oprettet noget tilskud hertil. Men på nuværende tidspunkt har jeg selv lagt pengene på bordet. Og det har jeg gjort, fordi jeg simpelthen tror på det her koncept, siger Betina Lund.

Fællesskabet bag skærmen fortsætter

På trods af at Lysglimt er blevet en forening og har fået fysiske lokaler, så fortsætter online-fælleskabet.

Betina Lund mener selv, at der er ekstra behov for det i denne tid.

- Jeg er også lidt en spasmager, så jeg laver konkurrencer, jeg laver lidt sjov og hygge på siden. Og specielt i år med alt det corona, der har jeg kunne mærke, at folk har været rigtig påvirket af det. Så det her er med til at løfte folk.