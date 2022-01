Betinget fængsel: Vennepar dømt skyldig i svindel med coronahjælpepakke

Et fynsk vennepar får betinget fængsel, efter de begge to er kendt skyldige i svindel med coronahjælpepakke. De havde uberettiget søgt kompensation ved Erhvervsstyrelsen for dækning af deres udgifter til et marked, de skulle have afholdt tilbage i påsken 2020.

En 50-årig mand er idømt betinget fængsel i et år og otte måneder. Hans veninde, en 45-årig kvinde, straffes med betinget fængsel i et år.

Samtidig skal de begge udføre ulønnet samfundstjeneste i henholdsvis 200 timer for den 45-årige kvinde og 250 timer for den 50-årige mand.

Oveni den betingede fængselsstraf er begge også dømt til at betale en tillægsbøde. Den 50-årige mand skal betale en bøde på 615.000 kroner, mens kvindens bøde lyder på 420.000 kroner.



Hvis de to venner ikke betaler deres tillægsbøde, er forvandlingsstraffen fængsel i 60 dage.

Svindel og dokumentfalsk

De to venner er dømt for uberettiget at have søgt om kompensation for dækning af udgifter til blandt andet reklamebannere, pladsleje og mad og drikke på beløb mellen 70.000 kroner og 135.000 kroner. Et samlet beløb på 305.000 kroner.

De havde af tre omgange indsendt ansøgninger til Erhvervsstyrelsen. Første gang lød ansøgningen på 70.000 kroner, men den ansøgning blev trukket tilbage, da de fik besked fra Erhvervsstyrelsen om, at de ikke var berettigede til kompensation.

Efterfølgende sendte de to nye ansøgninger. Denne gang lød beløbet på først 135.000 kroner og senere 100.000 kroner.

I den tredje ansøgning var der vedhæftet fakturaer, som Erhvervsstyrelsen mistænkte værende falske. I anmeldelsen skrev styrelsen, at "det er meget usandsynligt, at fire uafhængige og vidt forskellige leverandører skulle have anvendt præcis samme - forholdsvis primitive - fakturaskabelon".

I retten forklarede den 50-årige mand, at han selv havde lavet fakturaerne fra forskellige virksomheder som dokumentation til Erhvervsstyrelsen.