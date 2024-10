Bevægede sig kun for cola og chips: Nu har Jesper gennemført vild løbe-bedrift

- Beslutningen blev taget for mig



Jesper Pedersen er ikke ligefrem løbet gennem tilværelsen. Som 35-årig blev han nødt til at skifte job, fordi han havde slidt sig op som maskinarbejder. I et senere job fik han stress. Og så kom diskusprolapserne.

Men selvom det var svært at gå fra et velbetalt job, hvor han levede "det nemme liv", har det vist sig at være et stort vendepunkt i Jesper Pedersens liv - til det bedre.

- Jeg var i virkeligheden bare en tyk og doven mand. Hvis jeg bevægede mig, var det for at hente chips og cola, siger Jesper Pedersen.

Efter nedslidningen startede han til genoptræning i Fitness World. "Hvis jeg stopper nu, kommer jeg aldrig i gang igen," tænkte han og købte et abonnement til fitnesscenteret. I løbet af otte måneder tabte han sig 22 kilo.



- Den store mave forsvandt stille og roligt, og så får man jo blod på tanden. Det er bare federe at være sund end at være fed, griner Jesper Pedersen.

Han havde længe spekuleret i at arbejde med mennesker, så han tog en uddannelse som pædagogisk assistent. Men ingen af delene var sket, hvis hans krop ikke havde tvunget ham til det, mener han.

- Det er svært at tage det skift og sige "okay, nu går jeg ud og tjener virkelig dårligt i forhold til, hvad jeg gør i forvejen". Beslutningen blev taget for mig, i og med at jeg fik slidt mig selv op, og det valgte jeg at se positivt på. Jeg er jo enormt glad for det liv, jeg har i dag.

Løbet startede som supplement til cirkeltræningen - i starten foregik det altid sent om aftenen eller i skoven, for folk skulle ikke se, at han var dårlig. Men med tiden blev han bidt af det, og nu løber han hele tiden.



- Det er enormt svært at komme i gang med at træne. Men når først man kommer i gang, giver det et kæmpe overskud resten af tiden, siger Jesper Pedersen.