"The Big Five" på Fyn: - Man behøver ikke tage til Afrika

- Man behøver ikke tage til Afrika for at se store flotte dyreflokke.

Sådan siger Emil Sanderhoff. Han er naturvejleder ved Naturama i Svendborg, og ved derfor, hvad han taler om.

Men hvorfor også drømme om eksotiske destinationer, når nu det frarådes at tage til lande, hvor safari er en naturlig del af rejseplanen. Man kan i disse coronatider vælge, at henlægge ekspeditionen til Danmark - og selvfølgelig Fyn.

Naturstyrelsen har netop lanceret et website og udpeget de danske "The Big Five"-naturoplevelser.

Sitet guider dig til steder i de statslige naturområder, hvor du kan være heldig, at se de fem store oplevelser, som er vilde heste, havørnen, europæisk bison, spættet sæl og noget så klassisk som kronhjort.

På Fyn kan du faktisk se de fire - og med lidt god vilje også nummer fem.

Bestanden hos Ditlevsdal Bison Farm i Morud kan godt gøre det ud for det femte hak i skæftet. Ellers skal man til Bornholm, som er det eneste sted i Danmark, hvor den europæiske bison er.

To af de fire må man være tålmodig for at opleve. De to sikre er de vilde heste, som kan ses på det sydlige Langeland, og så bisonen.

De fem store på Fyn Ifølge Naturstyrelsens guide til de fem store naturoplevelser kan man se to af "The Big Five" i de statslige naturområder på Fyn.

Havørnen kan ses i Tåsinge Vejle, som ligger på den vestlige side af Tåsinge, og Sollerup Skov, som strækker sig fra Arreskov Sø i nordøst til Svanninge Bakker i sydvest.

De vilde heste kan ses Langelands sydspids.



Den sky kronhjort skal man være heldig, at rende ind i, mens man skal være i besiddelse af en kikkert, hvis man skal komme bare i nærheden af en ørn.

Spættet sæl er den sidste af de fem. Og den kan man med tid og held støde på i Lillebælt, fortæller naturvejleder Emil Sanderhoff.

Men hvad er det "The Big Five" i Danmark er for en øjenåbner for danskerne?

- Det kan få folk ud i naturen, og få øjnene op for den danske natur. Vi har ikke ret meget natur tilbage i Danmark, og den smule vi har, skal vi passe på, siger Emil Sanderhoff.

- Men ved at hr. og fru Danmark kommer ud og oplever den danske natur, så kan de også se, hvor mange arter vi har endnu, og hvor mange arter vi stadig skal passe på.

Emil Sanderhoff tilføjer, at det er derfor, det er vigtigt at få danskerne ud i naturen - og helst i den danske.

- Så de kan få kærligheden tilbage for danske arter, siger han og tilføjer:

- Naturen styrtbløder over hele kloden, og vi altså et ansvar for at vores børn og de næste generationer kan komme ud og opleve det som vi oplever i dag. Fuldstændigt fantastisk, siger Emil Sanderhoff.

