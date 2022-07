Biker-besøg på børneafdelingen: - Det går lige i hjertet på en far

Læderveste og motorcykler er et sjældent syn på OUH. Ikke desto mindre var det lige netop det, som Odense Universitetshospital fik besøg af i dag.

Bikerne kom dog ikke tomhændet. Med sig havde de en check på 30.000 kroner til OUH børneafdeling og de syge børn.

- Det kildrede i maven og var sindssygt fedt at kunne få lov til at give det her beløb, som kan gøre gavn og glæde på børneafdelingen, fortæller Tommy Birk Sørensen, som er præsident i motorcykelklubben Fortes Amici.

Ufarlige familiefædre

De to fynske motorcykelklubber Fortes Amici fra Ullerslev og Lonely Skulls fra Otterup har gennem en fælles køretur samlet penge ind til syge børn og deres familier på OUH.

Inden turen skulle alle deltagere købe et armbånd til 100 kroner stykket. Nu er pengene ubeskåret givet til børneafdelingen.

- Selvom vi ser farlige ud, er vi familiefædre størstedelen af os. Min egen datter har selv været indlagt på afdelingen her, fortæller præsidenten i Fortes Amici.



- Det går lige i hjertet på en far, så vi ville gerne gøre noget godt for børneafdelingen.



Taknemmelighed over beløb og biker-besøg

På OUH er de både glade for beløbet og besøget, hvor ti klubmedlemmer kom forbi på deres motorcykler.

- Det er imponerende. Beløbet overstiger vores forventninger. Det er første gang, at de to klubber laver initiativet, og derfor er det stort, at det er lykkedes dem at få indsamlet så mange penge, siger Mette Sorang Kjær, som er velfærdskoordinator på OUH børneafdeling og fortsætter:

- Vi er meget taknemmelige for, at de vil gøre en forskel for børnene på OUH.



Oplevelsen har også sat sig hos de besøgende bikers, hvoraf nogle havde familier med til overrækkelsen af checken.

- Det var en glædesfølelse. Helt bestemt, fortæller Tommy Birk Sørensen, som havde datter og kæreste med.