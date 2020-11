Bilist brød loven live på tv - nu vil rådmand fange trafiksyndere med overvågning

En bilist valgte onsdag aften at køre over for klokkeklart rødt i krydset Kertemindevej og Vollsmose Allé i Seden. Forseelsen skete for rullende kamera under et liveinterview i TV 2 Fyns 19.30-udsendelse.

Det er blot ét af flere eksempler på bilister, der ser stort på færdselsloven, som TV 2 Fyn de seneste dage har kunnet dokumentere.

- Det er for mig at se fuldstændig vanvittigt, og det skal vi have stoppet, siger By- og Kulturrådmand Christoffer Lilleholt (V).

I alt 64 personer på Fyn mistede i perioden 2015 til 2019 livet eller kom alvorligt til skade i forbindelse med, at trafikanter kørte over for rødt.

Vil bruge overvågningskameraer

Konkret foreslår rådmanden, at de kameraer, der for nyligt er blevet sat op ved blandt andet flere vejkryds i Odense, bliver brugt til at udpege trafiksynderne.

De nyopsatte kameraer er en del af regeringens såkaldte tryghedsskabende indsats, og de er desuden sat op ved flere motorvejsbroer samt i Odense midtby. I alt 11 kameraer er kommet til.

- Det kan være rigtig fornuftigt at bruge dem, når der bliver lavet ting, som ikke burde laves. Det er blandt andet, når der bliver kørt over for rødt. Der kan man bruge de her kameraer, og det skal vi gøre, siger Christoffer Lilleholt.

Han har henvendt sig til Fyns Politi, som han skal mødes med tirsdag.

Fokus på bandekriminalitet

De nye kameraer omkring vejkryds ved Vollsmose er blandt andet sat op med øje for bandesituationen, fortalte politikommissær Danny Glintborg onsdag til TV 2 Fyn.

- Vi bruger dem, hvis der sker en eller anden hændelse på de givne lokaliteter. Så kan vi gå ind og hente de her optagelser til efterforskningsmæssig brug, sagde han.

Samtidig har man et håb om, at de kan betyde mindre hensynsløs kørsel.

Fyns Politi havde torsdag ikke mulighed for at stille op til et interview om den konkrete sag, men vicepolitiinspektør Sten Sørensen fortæller, at kameraene ikke er sat op med henblik på decideret at overvåge trafikken.