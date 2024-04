- Nogle gange kan man jo næsten godt fristes til at give Molslinjen ret i det der med, at vi ikke orker Fyn.



Sådan lyder det fra Kristian Bugge på nyheden om, at Fynske Motorvej igen står over for en udvidelse. Han er musiker og kører ofte over Fyn, når han skal ud at optræde. Derfor er det for ham en god nyhed, at motorvejen skal udvides.

TV 2 Fyn har talt med flere trafikanter og spurgt dem, hvad de synes om motorvejsudvidelsen. Hør deres svar i videoen ovenover.