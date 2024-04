Kalenderen siger snart maj, der er den farligste måned, når det gælder bilister, som påkører hjorte i trafikken.

Hvert år mister over 10.000 hjorte livet efter at være blevet påkørt i trafikken, og alene i maj sker det historisk set over 30 gange dagligt, viser tal fra Dyrenes Beskyttelse.

En af årsagerne til, at der sker en stigning i sammenstød i maj, skal findes i, at en del lam forlader sine forældre i denne periode, og at de for første gang skal bevæge sig alene rundt.