Bilister advares om risiko for tæt sommertrafik

Bilister på de danske veje skal denne sommer indstille sig på mere trafik og længere rejsetid, fordi flere danskere end normalt forventes at holde sommerferie herhjemme som følge af de begrænsede muligheder for at rejse ud af landet under coronakrisen.

Det forudser Vejdirektoratet ifølge en pressemeddelelse.

Især på hovedvejene til og fra de store sommerhusområder er der udsigt til ekstraordinær trængsel.

- Især lørdage i sommerferien forventes der risiko for kø og forlænget rejsetid, da den dag traditionelt er skiftedag i mange sommerhuse, skriver direktoratet.

Den første store trafikbølge ventes at ramme vejnettet allerede fredag eftermiddag, hvor skolernes sommerferie begynder.

- Og den vil sandsynligvis fortsætte resten af den pågældende weekend med størst risiko for køer og forlænget rejsetid om lørdagen mellem 11.00 og 15.00. Gennem resten af sommerferien vil dette mønster gentage sig - altså med forhøjet risiko for køer og trængsel på vejene i weekenderne, særligt lørdage med ferietrafik på tværs af landet i begge retninger, skriver direktoratet.

Især den vestlige del af Fyn kan rammes af tæt trafik i sommerferien. Foto: Vejdirektoratet

En anden forsinkende faktor kan være kontrollen ved grænserne. Især på lørdage skal bilister væbne sig med tålmodighed, fordi lørdag er skiftedag i sommerhusene.

Til gengæld vil der ifølge Vejdirektoratet være færre biler på vejene og kortere rejsetid i myldretiderne på hverdagene. Mange mennesker vil derfor opleve at kunne komme hurtigere på arbejde end normalt.

Her kan du se, hvilke dage der er størst risiko for kø. Uheld og vejr kan skabe forsinkelser på andre tidspunkter. Foto: Vejdirektoratet