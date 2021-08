Bille August vender tilbage til Fyn med ny film

Det er blot få uger siden, at Bille Augusts seneste film, Pagten, fik premiere, men allerede nu er næste projekt i støbeskeen, og det får et fynsk islæt.

For femte gang har filmskaberen nemlig valgt at optage en del af en film på Fyn. Der er tale om et romantisk drama, som får navnet Kysset. Den er frit fortolket efter den østrigske forfatter Stefan Zweigs roman fra 1939, 'Ungeduld des Herzen', som betyder 'Hjertets utålmodighed'.

Det skriver FilmFyn i en pressemeddelelse.

Filmfonden er blandt dem, der har lagt penge i filmen. Direktør i FilmFyn, Klaus Hansen, glæder sig over, at filmskaberen igen kommer til Fyn. I en pressemeddelelse udtaler han:

– Vi er stolte af, at Fyn også er attraktiv for de helt store højbudget periodefilm som Kysset her. Det er en cadeau til både de produktionsmæssige og locationmæssige ressourcer i FilmFyns ejerkommuner. Vi har blandt andet intet mindre end 123 slotte og herregårde, og det er altså flere af dem, som Bille August denne gang har kastet sin kærlighed på.