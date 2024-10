En omfattende svindel med togbilletter koster en 43 årig mand seks måneders betinget fængsel.

Det skriver Fyns Anklagere på det sociale medie X. Her forklarer de også, at manden har snydt ved i 653 tilfælde at have forberedt køb af billetter for en kortere del af sin rejse, som han så fremviste ved kontrol.

På den måde undgik han at betale for den fulde strækning og snød dermed DSB for omkring 79.000 kroner.